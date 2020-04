VIDEO – Lukaku scatta sul tapis roulant per...

VIDEO – Lukaku scatta sul tapis roulant per l’Inter: “Andiamo”

Condividi questo articolo

Lukaku al lavoro, sempre in attesa di notizie su una eventuale ripresa degli allenamenti nelle prossime settimane. L’attaccante dell’Inter mostra ai tifosi nerazzurri la sua corsa domestica sui propri canali social

DI CORSA – Romelu Lukaku scatta sul tapis roulant. L’attaccante belga è al lavoro agli ordini virtuali di Antonio Conte, che continua a monitorare le sedute casalinghe dei calciatori dell’Inter. Oggi il numero 9 nerazzurro ha deciso di mostrare ai propri sostenitori pochi secondi della sua corsa tra le mura domestiche. In attesa di sviluppi sul fronte emergenza Coronavirus, è questa la quotidianità dei calciatori interisti e non. Di seguito il tweet di Lukaku con il video in allegato.