VIDEO – Lukaku non molla mai, neppure a Natale: il filmato che lo dimostra

Anche oggi Romelu Lukaku resta concentrato sull’obiettivo pensando ad allenarsi per essere pronto alle partite che impegneranno l’Inter da gennaio in poi

VIDEO – Pausa per le feste di Natale, ma non per Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter infatti anche oggi si allena per essere al top quando la squadra nerazzurra tornerà in campo. Il filmato e il messaggio del belga su Instagram: “Corsa mattutina il giorno di Natale“.