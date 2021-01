VIDEO – Lukaku nella squadra dell’anno su Fifa? Parola agli interisti

Lukaku – Inter-Spezia – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku è stato candidato tra i migliori giocatori della passata stagione da Fifa, il noto videogioco simulatore di calcio. Dal mondo Inter attraverso un video pubblicato nei social fanno sapere perché dovrebbe essere tra i titolari della squadra.

TOTY – Romelu Lukaku è stato eletto tra i migliori giocatori della passata stagione e adesso fa parte del gruppo “Team Of The Year” pubblicato da Fifa ed Elettronic Arts. Dal monto Inter spiegano perché l’attaccante belga dovrebbe far parte dell’undici migliore: parola ai compagni di squadra come Roberto Gagliardini, Achraf Hakimi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, ma anche il vice-presidente dell’Inter Javier Zanetti. Di seguito il video pubblicato nei social.