VIDEO – Lukaku in gol in Belgio-Russia, con messaggio a Eriksen: «Stay strong»

Romelu Lukaku ha trovato il gol dell’1-0 poco dopo il calcio d’inizio di Belgio-Russia. L’attaccante dell’Inter ha voluto dedicare la sua rete a Christian Eriksen, colpito da malore in Danimarca-Finlandia, poche ore prima

LEGAME – Il mondo del calcio ha vissuto con grande apprensione i minuti in cui Christian Eriksen è stato colpito da malore, verso la fine del primo tempo del match Danimarca-Finlandia. Romelu Lukaku, suo compagno nell’Inter, è sceso in campo poco dopo, e ha trovato il gol al 10′ di Belgio-Russia (vedi articolo). Una rete da attaccante vero, realizzata girando in rete il pallone quasi senza guardare la porta. Successivamente, il belga si è diretto verso le telecamere rivolgendo una dedica in inglese proprio ad Eriksen, che è in condizioni stabili e ha anche comunicato con i propri compagni.