VIDEO – Lukaku: «Il primo ricordo del calcio? Finale Inter contro Lazio»

Romelu Lukaku protagonista della seconda puntata di “Where are you from”, pubblicata dall’Inter sul proprio canale YouTube.

WHERE ARE YOU FROM? – Romelu Lukaku ha parlatò do calcio, cibo e della sua città, Anversa, nel video pubblicato dall’Inter nel proprio canale YouTube. Riguardo il suo primo ricordo del calcio, l’attaccante belga ha dichiarato. «Il mio primo ricordo è la finale dell’Inter contro la Lazio (la finale di Coppa UEFA 1997/98, ndr). Questo è il mio primo ricordo del calcio».

Fonte: YouTube Inter