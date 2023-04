VIDEO – Lukaku, doppietta dopo 2 anni… sempre davanti a Inzaghi

Romelu Lukaku decide Empoli-Inter (0-3) con una doppietta, quattordici mesi dopo l’ultima volta. E c’entra sempre Simone Inzaghi.

POMPA MAGNA – Empoli-Inter di oggi è una gara dal significato ricorsivo per Romelu Lukaku. Innanzitutto, il belga torna a segnare un gol su azione, oltre otto mesi dopo l’ultima volta. Era la prima di campionato, in casa del Lecce, e il neo-ritornato aprì le danze dopo un minuto. E soprattutto torna a segnare una doppietta in nerazzurro, evento che mancava da oltre due anni. E la vittoria per 0-3 di oggi ha diversi punti in comune con quel precedente.

QUANTO TEMPO – L’ultima volta che Lukaku segnò una doppietta con l’Inter risale al 14 febbraio 2021. In quella data i nerazzurri ospitavano a San Siro la Lazio, allenata proprio da Simone Inzaghi. Anche lì il belga firmò vantaggio e raddoppio, prima su rigore e poi di destro, il suo piede debole. Con cui oggi invece apre le danze a Empoli, incrociando benissimo dal limite. Per non limitarsi qui, va ricordato che anche in quell’occasione il terzo gol dell’Inter fu di Lautaro Martinez. Su assist – esattamente come oggi – di Lukaku. Di seguito il video per riammirare quel tris della LuLa:

Video-highlights di Inter-Lazio (3-1) della stagione 2020/21, dal canale YouTube del club nerazzurro