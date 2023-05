Romelu Lukaku ha ritrovato un altro gol in Roma-Inter contribuendo alla vittoria della squadra, decisiva per la corsa per un posto nella prossima UEFA Champions League. L’attaccante belga è soddisfatto per il momento della squadra, come lui anche Matteo Darmian. Entrambi i giocatori ne hanno parlato dopo la partita in un’intervista su Inter TV.

Fonte: Canale YouTube [Inter]