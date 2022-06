VIDEO – Lukaku Day all’Inter, ripercorriamo la seconda tappa: affetto immediato!

Il Romelu Lukaku Day all’Inter è ancora in corso. La giornata è iniziata prestissimo, con l’arrivo dell’attaccante belga presso l’aeroporto di Milano Linate (vedi video). Subito dopo il trasferimento all’Humanitas di Rozzano (MI) per la prima parte delle visite mediche. E l’affetto dei tifosi nerazzurri non si fa attendere. Di seguito il video ripreso dai colleghi di Sky Sport

