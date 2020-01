VIDEO – Lukaku cambia mestiere per “Inter TV”! Vieri “cavia” del bomber

Lukaku si improvvisa intervistatore e se la cava anche molto bene. Il centravanti dell’Inter in modo simpatico e divertente intervista un grande ex attaccante nerazzurro, Christian Vieri. Di seguito il simpatico siparietto e il video pubblicato su Twitter dall’account di “Inter TV”

Ciao a tutti, siamo a Inter TV, siamo qui con il grande Christian Vieri. So che eri un attaccante molto fisico, mancino. So che hai segnato molti gol, me lo ricordo bene. Pensi che qualcuno possa ripetere quello che hai fatto tu in futuro?

«Tu sei quello che somiglia a me, quindi tu sei all’Inter ora. Sei alto come me, grosso come me, sei mancino come me. Giochi per la squadra, fai gol, fai far gol che non è semplice e dai una mano a tutti. Io ho fatto per tanti anni il bomber, ora tocca a te».

Anche tu hai fatto 123 gol per l’Inter. Tu pensi che io e Lautaro Martinez possiamo fare uguale?

«Secondo me voi due siete la coppia giovane migliore che ci sia in Europa. Siete fortissimi, secondo me starete tantissimo nell’Inter, farete tanti gol. Tu nei hai già fatti 18 da agosto ad oggi, quindi non tutti fanno questo perché in Italia è più difficile far gol. C’è tutto il girone di ritorno, farai tantissimi gol. Anche Lautaro, che è fortissimo. Siete una copia perfetta perché giocate l’uno per latro, che secondo me è la cosa fondamentale. Un po’ come facevo io quando giocavo con Ronaldo, poi con Crespo e Recoba. L’Inter ha sempre avuto grandissimi attaccanti, ora è il turno tuo e di Lautaro. Secondo me farete una valanga di gol».

Io penso che sono molto bravo a fare le interviste e penso che tu mi potresti dare un’occasione per lavorare con te a Tiki Taka. Cosa ne pensi?

«Facciamo che tu giochi ancora quattordici/quindici anni così quando hai 40 anni andiamo a lavorare insieme. Devi giocare il più possibile, poi andiamo a lavorare insieme».