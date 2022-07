VIDEO – Lukaku-bis, primo giorno ad Appiano Gentile e primi gol in partitella

Terzo giorno di ritiro per l’Inter ad Appiano Gentile con una doppia seduta di allenamento caratterizzata dal ritorno di Romelu Lukaku. Come lui anche Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Primi gol con l’Inter per l’attaccante belga.

SUBITO IN GOL – Romelu Lukaku questa mattina è tornato ad Appiano Gentile dopo appena una stagione al Chelsea. L’attaccante belga nel pomeriggio si è reso subito protagonista nel corso della partitella a campo ridotto svolta nell’ultima parte della seduta. Lukaku ha segnato due reti nel corso della partita, una su azione (con finta) e una da calcio di rigore: “Ricominciamo da dove ci eravamo lasciati” riporta l’Inter su Twitter.

Di seguito il video dei gol realizzati da Lukaku in allenamento.