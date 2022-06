VIDEO IN − Lukaku appena uscito dall’Humanitas, ora dritto al Coni

TERMINATE − Romelu Lukaku ha appena terminato la prima parte delle visite mediche all’Humanitas di Rozzano. Come raccolto dalla nostra redazione presente sul posto con l’inviato Roberto Balestracci, Big Rom adesso si recherà al Coni per la seconda parte delle visite mediche. Il Lukaku day continua a gonfie vele, per il ritorno ufficiale all’Inter manca sempre meno. Di seguito il video con il belga uscito dalla clinica di Rozzano.

