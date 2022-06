VIDEO – Lukaku, 6 mesi fa un’unica certezza: «Ritorno all’Inter impossibile!»

Chi avrebbe puntato un centesimo sul ritorno di Romelu Lukaku (vedi editoriale) all’Inter? Probabilmente nessuno sei mesi fa. Alla vigilia dell’intervista che ha incrinato in modo quasi irreversibile i rapporti tra l’attaccante belga e il Chelsea (vedi video), le percentuali di Lukaku nuovamente nerazzurro erano prossime allo zero. E con validissime motivazioni. Di seguito il video dell’intervento del collega Marco Demicheli, in data 30 dicembre 2021, per Sky Sport

