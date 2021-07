VIDEO – Lugano-Inter, l’ultimo precedente: cinquina ad Appiano

In attesa di Lugano-Inter di questa sera (qui le ultime di formazione), riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre al Suning Training Centre di Appiano Gentile, terminato con il punteggio di 5-0 grazie alle reti di Dalbert Henrique, Romelu Lukaku, un’autorete e una doppietta di Lautaro Martinez.

PRECAMPIONATO – Il 16 settembre 2020, a circa un mese di distanza dalla finale di Europa League contro il Siviglia, al Suning Training Centre va in scena Inter-Lugano, classica amichevole precampionato giocata dalle due squadre. Che tornerà anche stasera, questa volta in Svizzera. Nell’incontro della scorsa stagione furono ben cinque i gol segnati dai nerazzurri (o meglio, quattro, dal momento che ci fu un’autorete della squadra svizzera). Mattatore Lautaro Martinez, che con una doppietta si aggiunse al tabellino dei marcatori insieme al compagno di reparto Romelu Lukaku e a Dalbert Henrique. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa di Lugano-Inter di questa sera.