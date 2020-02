VIDEO – Ludogorets-Inter 0-2, Europa League: gol e highlights della partita

Ludogorets-Inter, match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Ludogorets Arena di Razgrad.



SI SBLOCCA – Ludogorets-Inter 0-2 nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. L’Inter vede accendersi la sua stella di gennaio. È Christian Eriksen, alla seconda da titolare, a sbloccare l’incontro a venti minuti dalla fine in casa del Ludogorets, mettendo in discesa una partita scialba. Fino al 71′ non succede praticamente niente, a parte un palo di tacco preso da Alexis Sznchez a inizio ripresa (con tocco decisivo del portiere bulgaro Plamen Iliev). Poi una combinazione con Danilo D’Ambrosio e il subentrato Romelu Lukaku libera l’ex Tottenham, che piazza col destro e infila l’angolino basso alla sua sinistra. Centro fondamentale nell’inserimento del danese negli schemi nerazzurri, con la sua crescita certificata tre minuti dopo da una grande traversa, col mancino sempre dal limite. In pieno recupero intervento del VAR, al suo debutto a tempo pieno in Europa League (dopo la finale della scorsa stagione) per segnalare un tocco di mano in area di Anicet Abel: è rigore, che Lukaku trasforma senza problemi al 95′. E regala all’Inter un ritorno in discesa a tre giorni dallo scontro diretto con la Juventus. Di seguito il video con la sintesi di Ludogorets-Inter dal canale YouTube “Football 2020”.