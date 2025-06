VIDEO – L’Inter saluta Inzaghi rivivendo i suoi 4 anni: ‘Grazie’

L’Inter e Inzaghi si sono separati ufficialmente. Oggi pomeriggio è andato in scena l’incontro decisivo. Dopo i due comunicati: uno con l’annuncio del club e le parole di Beppe Marotta e l’altro con il saluto dell’ex mister, ecco il video celebrativo.

IL VIDEO DELL’ADDIO – Dopo quattro anni esatti l’Inter e Simone Inzaghi si separano. Il 3 giugno del 2021 veniva annunciato come nuovo allenatore della Beneamata e il 3 giugno 2025 arrivano le dimissioni. Nel pomeriggio l’incontro decisivo in centro a Milano a definire il tutto. Per il club nerazzurro adesso si aprirà una nuove era. Bisognerà scegliere il nuovo allenatore che guiderà questa squadra nei prossimi anni. Il congedo finale tra la Beneamata e Inzaghi è stato anche celebrato tramite un video molto emozionante, che ripercorre il quadriennio e i successi raggiunti da club. Questo il video:

FUTURO E SALUTI DEI GIOCATORI – I giocatori stanno iniziando a salutare Inzaghi tramite i propri profili social. Il primo è stato Marcus Thuram, che ha scritto un sincero messaggio di ringraziamento mandando poi in bocca al lupo all’ex mister per il futuro. Inzaghi andrà all’Al-Hilal, squadra araba che gli ha messo sul piatto oltre 50 milioni di euro a stagione e un mercato a dir poco faraonico.