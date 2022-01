VIDEO – L’Inter festeggia il Capodanno Cinese: in campo con una maglia celebrativa

L’Inter festeggia il Capodanno Cinese 2022, con una serie di iniziative dedicate alla tigre, animale protagonista del nuovo anno lunare, che per l’occasione si tinge di nerazzurro. Le attività dedicata al Capodanno Cinese proseguiranno in occasione della prossima sfida di campionato, quando l’Inter scenderà in campo con una maglia celebrativa.

CAPODANNO CINESE – Il video ha come protagonista la tigre, che simboleggia energia e spiritualità. Le illustrazioni animate raccontano la storia di un tassista di origine cinese che lavora a Milano: è lontano dalla sua famiglia e da ormai due anni non vede i suoi cari. Sul cruscotto, a fargli compagnia, una tigre giocattolo, nerazzurra. Proprio grazie alla magia di questa tigre, che diventa simbolo di speranza e unione, il tassista riuscirà a ricongiungersi con i suoi cari in un finale commovente.

MAGLIA CELEBRATIVA – Le attività dedicate al Chinese New Year proseguiranno anche in occasione di Inter-Venezia: la squadra nerazzurra scenderà in campo con una Special Jersey celebrativa, che vedrà i nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi e una speciale trama con il graffio della tigre a caratterizzare i numeri di maglia.

Di seguito il video che celebra l’anno della Tigre nel Capodanno Cinese.

Fonte: Inter.it