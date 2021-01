VIDEO – Leonardo, buonissima la prima con l’Inter: Motta asfalta il Napoli

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 6 gennaio 2011. A San Siro, nell’esordio di Leonardo coi nerazzurri, arriva il Napoli. Nel 3-1 finale, sontuosa doppietta di Thiago Motta.

ESORDIO – Inter-Napoli del 6 gennaio inaugura il 2011 dei nerazzurri freschi campioni del mondo. Però sulla panchina non siede più Rafa Benitez, esonerato proprio dopo la vittoria del Mondiale per Club, bensì Leonardo. E l’esordio dell’ex allenatore del Milan non potrebbe andare meglio. Al terzo minuto l’Inter è già in vantaggio, grazie a un colpo al volo di Thiago Motta dal limite. Gli azzurri pareggiano al 25′, con un colpo di testa di Michele Pazienza sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma prima dell’intervallo i nerazzurri raddoppiano. Al 37′ Esteban Cambiasso anticipa tutti di testa su un cross di Maicon dalla destra. Al decimo della ripresa arriva poi il 3-1 finale, ancora di testa. Su un corner dalla sinistra, Thiago Motta trova un’incornata precisa che si infila all’incrocio dei pali. Nel video YouTube di “inter070” si possono rivedere gli highlights della sfida: