VIDEO – Lecce-SPAL 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-SPAL, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



COLPO SALVEZZA – Lecce-SPAL 2-1 nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Il Lecce non si ferma più. La terza vittoria consecutiva è quella che spedisce i salentini sempre più in alto, verso una salvezza ora più vicina rispetto a qualche settimana fa. La SPAL fa debuttare in panchina Luigi Di Biagio, ma nonostante un buon approccio non basta la spinta del nuovo allenatore. Dopo mezz’ora si fa male Filippo Falco (problema muscolare), entra Yevhen Shakhov. Al 41′ Marco Mancosu serve Zan Majer che viene toccato in area da Kevin Bonifazi al momento del tiro (respinto da Etrit Berisha), Marco Guida non ha dubbi e assegna il rigore ammonendo il difensore. Dal dischetto perfetto Mancosu, ottavo gol in questa Serie A e secondo di fila. La SPAL reagisce a inizio ripresa, al 47′ cross di Mirko Valdifiori e colpo di testa vincente di Andrea Petagna, per lui nove in campionato. Non serve però a evitare l’ennesima sconfitta, perché al 66′ ancora Mancosu stavolta fa l’assist sulla destra per Majer, che si inserisce e in diagonale firma il suo primo gol in A. Mauro Vigorito nel finale evita il pari di Gabriel Strefezza, mentre una rovesciata di Federico Di Francesco proprio al 90′ finisce a lato. Di seguito il video con la sintesi di Lecce-SPAL dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.