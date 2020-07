VIDEO – Lecce-Sampdoria 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Sampdoria, match della ventinovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



SCONTRO SALVEZZA CONTESTATO – Lecce-Sampdoria 1-2 nella ventinovesima giornata di Serie A. Dopo tre sconfitte la Sampdoria si risolleva, in una partita segnata da decisioni molto discutibili dell’arbitro Gianluca Rocchi. Un violento calcio in faccia di Federico Bonazzoli a Giulio Donati, in caduta, incredibilmente non porta all’espulsione, nemmeno col VAR. C’è invece un rigore, netto, al 40′ per il vantaggio blucerchiato: fallo ingenuo di Panagiotis Tachtsidis su Jakub Jankto spalle alla porta, trasforma Gaston Ramirez nonostante la parata di Gabriel, col rimpallo che lo sfavorisce. A inizio ripresa Morten Thorsby entra sul pallone ma a gamba tesa su Riccardo Saponara, per Rocchi è ancora rigore. Perfetto dal dischetto Marco Mancosu, al decimo gol in questa Serie A: 1-1 al 50′. Rocchi però è in serata in cui fischia tutto in area, a un quarto d’ora dal termine incursione di Fabio Depaoli e scivolata di Nehuén Paz che sembra prendere anche qui il pallone, ma per l’arbitro il primo contatto è sull’avversario. Il terzo rigore porta alla doppietta di Ramirez, per un successo fondamentale in zona salvezza. Di seguito il video con la sintesi di Lecce-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.