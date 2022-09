VIDEO – Lecce-Monza 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Monza, match della sesta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



ARBITRAGGIO DISCUTIBILE – Lecce-Monza 1-1 nella sesta giornata di Serie A. Il Lecce recrimina in maniera pesante nei confronti dell’arbitro Luca Pairetto. Salentini subito vicini al gol, con un colpo di testa a lato di Federico Baschirotto. Ancora a secco di punti, il Monza passa al 35′ con una gran punizione di Stefano Sensi: scavalca la barriera e supera Wladimiro Falcone. Primo gol in maglia biancorossa per il prestito dall’Inter. L’1-1 è al 48′: cross di Assan Ceesay, non ci arriva Federico Di Francesco ma dietro di lui segna Joan Gonzalez appena entrato. Poi cominciano le recriminazioni, per un evidente tocco di mano di Salvatore Molina in area non giudicato da rigore. Allo scadere, nel recupero, Lorenzo Colombo si gira in area e col sinistro chiama al grande intervento Michele Di Gregorio. Da lì altre recriminazioni, per un nuovo intervento col braccio stavolta di Pablo Marì: pure qui il VAR non interviene e fa infuriare il Lecce.

Video con gli highlights di Lecce-Monza dal canale ufficiale YouTube del Monza.