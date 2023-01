VIDEO – Lecce-Milan 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Milan, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



RIMONTA A METÀ – Lecce-Milan 2-2 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Il Milan vede i fantasmi ma riesce a evitare la sconfitta, a quattro giorni dalla Supercoppa Italiana contro l’Inter. Primo tempo di dominio assoluto del Lecce, che passa al primo assalto: al 3′ erroraccio in costruzione dal basso di Pierre Kalulu, cross di Federico Di Francesco e Theo Hernandez anticipa Alexis Blin facendo autogol. Due minuti dopo Di Francesco ha la palla del raddoppio, ma la sciupa aprendo troppo il diagonale che finisce largo. Dall’altra parte Wladimiro Falcone salva su Tommaso Pobega, con Olivier Giroud che manda alta la ribattuta. Al 23′ il Lecce raddoppia, con un cross da destra per l’angolatissimo colpo di testa di Federico Baschirotto. Subito dopo Valentin Gendrey si mangia di testa la palla del 3-0 non trovando la porta da due passi. Nella ripresa è un altro Milan, complice il calo del Lecce. Rafael Leao al 58′ raccoglie un tiro di Giroud parato da Falcone e lo infila sul suo palo, rivedibile il portiere salentino. Dodici minuti più tardi cross per Giroud, sponda per Davide Calabria lasciato solissimo e colpo di testa vincente per il 2-2. Nel finale rischia l’autogol Fikayo Tomori, ma il Milan si salva. Il Napoli però ora è a +9 sulla seconda.

Video con gli highlights di Lecce-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.