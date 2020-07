VIDEO – Lecce-Lazio 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Lazio, match della trentunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



TUTTO CAPOVOLTO – Lecce-Lazio 2-1 nella trentunesima giornata di Serie A. Il Lecce aumenta i rimpianti della Lazio, al secondo KO di fila, e rimodella la lotta salvezza salendo quartultimo. Due minuti e Marco Mancosu farebbe un gol strepitoso, ma ha controllato il pallone col braccio: il VAR annulla. Si riprende a giocare e Gabriel sbaglia il rinvio pressato da Ciro Immobile, raccoglie Marco Parolo che vede il suo tiro respinto dal portiere, ma Felipe Caicedo è il primo ad arrivare per il vantaggio. Per una volta però la Lazio si fa rimontare, anziché farlo a sua volta: al pareggio cross di Filippo Falco e colpo di testa vincente a centro area di Khouma El Babacar. Nel recupero del primo tempo cross di Marco Calderoni respinto da Patric, per l’arbitro è tocco di braccio da rigore e nemmeno la chiamata del VAR gli fa cambiare decisione. Per la prima volta in stagione però Mancosu sbaglia dal dischetto, calciando alto. Poco male per il Lecce, che fa 2-1 al 47′ con corner dalla destra e colpo di testa di Fabio Lucioni. La Lazio pressa fortissimo, con un salvataggio sulla linea e un miracolo di Gabriel su deviazione ravvicinata di Bobby Adekanye. Nell’assedio, però, a inizio del lungo recupero Patric perde la testa: morde Giulio Donati, rosso “differito” ma inevitabile per un gesto folle. Addirittura al 99′, sull’ultima azione, Sergej Milinkovic-Savic indirizza di testa verso l’angolino e Gabriel gli toglie dalla porta il pari. La Lazio resta a -7 dalla Juventus. Di seguito il video con la sintesi di Lecce-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.