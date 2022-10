VIDEO – Lecce-Juventus 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Juventus, anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



CONTRO L’INTER A -2 – Lecce-Juventus 0-1 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Nonostante le assenze e il tracollo in Champions League la Juventus riesce a trovare la terza vittoria di fila in campionato. Primo tempo molto brutto al Via del Mare, con pochissime occasioni e il Lecce che non sfrutta le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri. L’unica giocata degna di nota è un colpo di testa da angolo al 43′ di Adrien Rabiot, respinto da Wladimiro Falcone. Spreca la Juventus al 53′, con un colpo di tacco a prolungare di Arkadiusz Milik al limite dell’area piccola (anziché tirare) e Falcone che anticipa Juan Guillermo Cuadrado subendo anche fallo. Milik fa meglio al 64′ con un sinistro dal limite, para Falcone. Il portiere del Lecce non può far nulla al 73′, quando il subentrato Nicolò Fagioli trova una pazzesca traiettoria col destro a giro appena dentro l’area: 0-1. I salentini provano a ritrovare il pareggio, ma si fermano a un palo in diagonale di Morten Hjulmand a un minuto e mezzo dal 90′. Per la Juventus resta il -2 dall’Inter e domenica prossima c’è il derby d’Italia a Torino.

Video con gli highlights di Lecce-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.