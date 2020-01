VIDEO – Lecce-Inter 1-5, doppio show di Djorkaeff e Ronaldo

Condividi questo articolo

Lecce-Inter del 27 settembre 1997 finisce con un roboante 1-5 per i nerazzurri allenati da Luigi Simoni. Mattatori della gita in terra pugliese sono Djorkaeff e Ronaldo, autori di una doppietta. Ecco il video con gli highlights di quella gara.

VACANZE POSTICIPATE – Lecce-Inter 1-5 del 27 settembre 1997 assume i toni di una vacanza posticipata, la classica settimana di ferie vissuta a settembre. Quando ancora fa caldo, ma si riesce a risparmiare cifre considerevoli. È questa la sensazione vissute allo stadio “Via del Mare” in quella caldissima serata di fine estate del 1997. I pugliesi sono guidati da Cesare Prandelli, alla prima vera esperienza in panchina. Luiz Nazario da Lima Ronaldo parte fortissimo, e colpisce un doppio palo che tiene in apnea i tifosi dell’Inter. A segnare il vantaggio nerazzurro ci pensa però Youri Djorkaeff: al 33′ il franco-armeno trova una meravigliosa girata al volo da fuori area, che non lascia scampo a Fabrizio Lorieri. La gioia per Ronaldo arriva nei pressi dell’intervallo: bomba su punizione dai 30 metri, 0-2, quarta rete in nerazzurro.

DILAGANTE – Al quarto d’ora della ripresa il Lecce accorcia con un rigore trasformato da Francesco Palmieri, ma non basta. Al 77′ Djorkaeff trova la doppietta personale, anche lui su punizione: un destro morbido dai 20 metri, che gira e si infila vicino al primo palo vale l’1-3. L’asse tra il numero 6 il numero 10 si attiva poi per il quarto gol, il secondo per Ronaldo: lancio a saltare la difesa, col brasiliano che batte il portiere a tu per tu. Chiude i conti Maurizio Ganz all’84’, con il più semplice dei tap in. Finisce 1-5 per la squadra di Luigi Simoni, che inanella la terza vittoria consecutiva in avvio della Serie A 1997/98. Ecco il video YouTube dell’account “GM Mile – Archivio F.C.Inter” per rivivere questa partita: