VIDEO – Lecce-Fiorentina 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Fiorentina, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Via del Mare.



LA SALVEZZA SI ALLONTANA – Lecce-Fiorentina 1-3 nella trentatreesima giornata di Serie A. La Fiorentina dilaga a Lecce e mette in difficoltà i salentini, che ora rischiano di finire a -4 dalla salvezza. Cinque minuti e i padroni di casa sbagliano su rimessa laterale, retropassaggio di Andrea Rispoli a favorire Patrick Cutrone che innesca Federico Chiesa sul secondo palo, per il destro dello 0-1. Altri cinque minuti e rigore, per fallo di Gabriel su Rachid Ghezzal, ma il portiere brasiliano blocca il tiro dello specialista Erick Pulgar insolitamente impreciso dal dischetto. Poco male per la Fiorentina, che fra il 38’ e il 40’ chiude i conti. Prima arriva una punizione da poco più di venti metri, i battitori viola sembra stiano litigando per chi batte ma in realtà è uno schema e Ghezzal scavalca la pessima barriera del Lecce per il raddoppio. Subito dopo lancio di Chiesa, difesa a spasso e Cutrone si invola per il tris col sinistro, suo secondo gol consecutivo. Prima dell’intervallo Diego Farias prende la traversa, su erroraccio di Martin Caceres, per l’ennesimo spreco in questo campionato dei salentini. Inutile il piazzato di Yevhen Shakhov su cross da sinistra all’88’, è il gol della bandiera. Di seguito il video con la sintesi di Lecce-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.