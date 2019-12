VIDEO – Lecce-Bologna 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Lecce-Bologna, match della diciassettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



RIMONTA FERMATA A -1 – Lecce-Bologna 2-3 nella diciassettesima giornata di Serie A. Il Bologna vince la terza partita nelle ultime quattro e trova un altro successo in trasferta dopo quello di Napoli. Lecce battuto ancora una volta, come già successo a Brescia otto giorni fa. L’equilibrio dura quarantatré minuti, poi Nicola Sansone da sinistra converge verso il centro e prova la conclusione con il destro, il suo diventa un assist per Riccardo Orsolini che da due passi non sbaglia. In contropiede al 56’ arriva il raddoppio, Sansone lanciato da Rodrigo Palacio si fa stoppare da Gabriel dopo aver provato a saltarlo, ma gli resta il pallone vicino e lo serve all’argentino che cambia fronte e serve dalla parte opposta Roberto Soriano, bravo a mettere dentro e in gol nel suo ritorno dopo l’infortunio. Ancora Orsolini, al 66’, riceve palla da Sansone e dopo aver saltato Marco Calderoni in grande stile scarica un destro potente per la doppietta. Khouma El Babacar a cinque minuti dalla fine riapre i giochi, e al 91’ un tiro da fuori di Diego Farias accorcia ulteriormente. I salentini, però, non riescono a completare del tutto la rimonta: finisce 2-3. Bologna ottavo con ventidue punti, abbondantemente fuori dalla zona retrocessione. Lecce invece quartultimo con la Sampdoria, un solo punto sopra la terzultima. Di seguito il video con la sintesi di Lecce-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.