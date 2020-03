VIDEO – Lecce-Atalanta 2-7, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Lecce-Atalanta, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-7: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



ENNESIMA GOLEADA – Lecce-Atalanta 2-7 nella ventiseiesima giornata di Serie A. L’Atalanta torna a giocare dopo la goleada col Valencia e fa ancora meglio: sette gol al Lecce! I bergamaschi passano al 17’, su regalo di Giulio Donati che solissimo a centro area di testa infila la sua porta su angolo da destra. Passano quattro minuti e situazione identica, ma a incornare è Duvan Zapata. Il Lecce però non ci sta e replica, al 29’ splendido destro a giro di Riccardo Saponara per accorciare le distanze e al 40’ assist del trequartista per Donati che col destro in diagonale si fa perdonare l’autogol. Al riposo si va sul 2-2, ma la ripresa è un monologo ospite. Al 47’ Josip Ilicic raccoglie un tiro di Alejandro Gomez respinto da Gabriel e mette dentro, sette minuti dopo imbuca per Mario Pasalic che crossa basso per il facile tap-in di Zapata. Il colombiano fa tripletta al 62’, segnando di fatto due volte perché Gabriel aveva respinto la conclusione ravvicinata oltre la linea. Nel finale entra Luis Fernando Muriel che all’87’ fa sei dopo un primo tiro sul palo (e check VAR per iniziale fuorigioco). Poi tocca a Ruslan Malinovskyi fissare il definitivo 2-7 nel primo minuto di recupero, con un sinistro da venti metri. L’Atalanta si mantiene così tre punti sopra la Roma al quarto posto. Di seguito il video con la sintesi di Lecce-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.