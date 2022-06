VIDEO – Le prime parole di Lukaku rientrato all’Inter: «Troppo contento!»

Romelu Lukaku è tornato a Milano per riprendersi l’Inter. All’arrivo mattutino dell’attaccante belga presso l’aeroporto di Milano-Linate non mancano né i tifosi nerazzurri ad accoglierlo né le prime dichiarazioni, in attesa di ufficializzare l’operazione con il Chelsea. Di seguito il video ripreso dai colleghi della Redazione del sito di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport

