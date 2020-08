VIDEO – Le migliori partite dell’Inter 2019/20: Inter-Milan 4-2 (#1)

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Inter-Milan

Riviviamo le cinque migliori partite dell’Inter nella stagione 2019/20, appena conclusasi. Al primo posto troviamo Inter-Milan 4-2, derby di ritorno del 9 febbraio 2020. I nerazzurri piazzano un poker in 45 minuti, con le reti di Brozovic, Vecino, de Vrij e ciliegina finale di Lukaku. Ecco il video con gli highlights della partita.

DESTRO-SINISTRO – Il primo tempo di Inter-Milan, derby di ritorno della stagione 2019/20, assomiglia ad un match di pugilato dall’esito imprevisto. Tra le due rivali c’è una distanza notevole in classifica, eppure i rossoneri dominano in lungo e in largo. Romelu Lukaku, senza il fido compagno Lautaro Martinez (squalificato), sembra incapace di leggere correttamente la costruzione dei compagni. Marcelo Brozovic (capitano per l’occasione) viene annullato con marcature indirette: Stefano Pioli non lo pressa a uomo, ma fa posizionare Bennacer e Kessie sulle linee di passaggio del croato. Morale: l’Inter è completamente anestetizzata, e il pallino del gioco è in mano al Milan. Un controllo che i rossoneri riescono a capitalizzare solo alla fine della prima frazione: prima Ante Rebic e poi l’ex Zlatan Ibrahimovic piazzano il doppio vantaggio che manda a terra l’Inter. Un doppio colpo potenzialmente letale per Antonio Conte e i suoi. Urge inventarsi qualcosa in vista della ripresa.

Inter-Milan 4-2: secondo tempo da cardiopalma

Secondo quanto emerso nei giorni successivi, il discorso di Conte nello spogliatoio è stato molto semplice e sintetico. L’allenatore dell’Inter si è limitato a ricordare ai suoi quanti punti distanziano le due squadre in classifica, e quale delle due si trova in posizione avanzata. Poche parole ma efficaci, sufficienti per far entrare i nerazzurri col giusto approccio. Al 51′ Brozovic accorcia le distanze con un imperfetto sinistro al volo da fuori area, e tre minuti dopo la parità è ripristinata. L’azione si sviluppa con salsa sudamericana d’accompagnamento: Diego Godin serve un filtrante per il taglio di Alexis Sanchez in area, e all’indietro il cileno serve Matias Vecino. L’uruguaiano piazza un destro deciso a porta semivuota, e riporta il match sul 2-2. Il piano inclinato di questo derby viene completamente capovolto, e i tifosi diventano il vero dodicesimo uomo, trascinando l’Inter. Al 70′ l’apoteosi: Stefan de Vrij colpisce perfettamente di testa su calcio d’angolo, facendo finire la palla sul palo più lontano. San Siro è ormai una bolgia, il Milan è completamente tramortito e, come all’andata, spetta a Lukaku il colpo del ko. Dopo che prima Christian Eriksen e poi Ibrahimovic colpiscono un palo, al 93′ arriva anche il gol del belga. Cross morbido di Victor Moses dal limite destro dell’area, e perentorio colpo di testa di Big Rom sopra ad un Romagnoli inerme. Si chiude così uno dei derby più emozionanti degli ultimi anni. Ecco il video con tutti gli highlights:

Le migliori partite dell’Inter 2019/20: Inter-Shakhtar Donetsk 5-0 (#2)

Le migliori partite dell’Inter 2019/20: Slavia Praga-Inter 1-3 (#3)

Le migliori partite dell’Inter 2019/20: Inter-Borussia Dortmund 2-0 (#4)

Le migliori partite dell’Inter 2019/20: Atalanta-Inter 0-2 (#5)