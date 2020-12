VIDEO – Le migliori partite dell’Inter nel 2020: Benevento-Inter 2-5 (#6)

Riviviamo le sei partite più belle dell’Inter nell’anno solare 2020, scelte dalla redazione di Inter-News.it. Al sesto posto c’è Benevento-Inter (2-5), all’inizio della Serie A 2020/21.

POKERISSIMO – Benevento-Inter è la prima partita della stagione 2020/21. Ma, avendo i nerazzurri terminato la stagione precedente al 21 agosto, viene rinviata al 30 settembre. Antonio Conte lancia dal primo Aleksandar Kolarov, Achraf Hakimi e Arturo Vidal, i principali acquisti della sessione estiva. E dopo trenta secondi è già in vnataggio. Proprio il serbo esegue un’apertura sfavillante dalla retroguardia, pescando il marocchino libero a destra. L’ex Borussia Dortmund scambia con Alexis Sanchez, che restituisce palla in area: rasoterra di Hakimi, e Romelu Lukaku può insaccare da due passi. Partita subito in discesa per l’Inter, che prima della mezz’ora passa è già sul 3-0. Al 25′ Roberto Gagliardini trova un bellissimo mancino al volo in area, su scarico di testa di Ashley Young. E tre minuti dopo Lukaku firma la sua prima doppietta stagionale, battendo a rete da centro area, completamente libero. Il Benevento riesce finalmente a scuotersi, e al 34′ accorcia con Gianluca Caprari. Ma prima dell’intervallo arriva anche il poker, e la firma è di Hakimi, che anticipa un difensore in area e da due passi marca l’1-4. Nella ripresa arriva il quinto gol, a segnarlo è Lautaro Martinez con un bel destro piazzato dal limite (71′). Cinque minuti dopo anche Caprari trova la sua doppietta, fissando il 2-5 finale. Nel video YouTube dell’account della Serie A tutti gli highlights della gara: