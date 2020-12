VIDEO â€“ Le migliori partite dellâ€™Inter nel 2020: Inter-Milan 4-2 (#1)

VIDEO – Le migliori partite dell’Inter nel 2020: Inter-Milan 4-2 (#1)

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku – File ID 185684465 | © Marco Canoniero | Dreamstime.com

Riviviamo le sei partite più belle dell’Inter nell’anno solare 2020, scelte dalla redazione di Inter-News.it. Al primo posto c’è Inter-Milan (4-2) del 9 febbraio 2020.

RIMONTA – Il derby Inter-Milan del 9 febbraio è la partita più esaltante del 2020 nerazzurro. Perché è una stracittadina, perché l’Inter vince in rimonta, e perché l’altalena delle emozioni regala un match a suo modo storico. Le cose iniziano male per i nerazzurri, perché negli ultimi cinque minuti del primo tempo il Milan va sullo 0-2. Prima Ante Rebic e poi Zlatan Ibrahimovic beffano la difesa nerazzurra da dentro l’area. Antonio Conte non ci capisce nulla nella prima frazione. Ma è sufficiente ricordare ai suoi la differenza di punti tra le due squadre per ottenere la reazione giusta. Al 51′ Marcelo Brozovic trova un sinistro al volo dal limite, sporco ma efficace, che accorcia il punteggio. E tre minuti dopo la partita torna in parità. Diego Godin serve il filtrante per Alexis Sanchez, che brucia la difesa rossonera, attira Gianluigi Donnarumma fuori dalla porta, ma poi serve all’indietro. Dove arriva Matias Vecino, che trova il 2-2 a porta sguarnita. L’inerzia emozionale della gara è ribaltata, e pende completamente dalla parte dell’Inter. Che al 70′ completa la rimonta con uno splendido avvitamento di Stefan de Vrij sugli sviluppi di un corner. Il Milan non si arrende, e spesso si avvicina a riportare i conti in pareggio. Ma è invece Romelu Lukaku a trovare il gol del 4-2, ancora di testa come già fece nel derby di andata. Nel video YouTube della Serie A tutti gli highlights della splendida vittoria in rimonta dell’Inter: