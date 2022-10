VIDEO – Le cause del nuovo stop di Lukaku e i piani dell’Inter per il recupero

Romelu Lukaku non sarà protagonista in Bayern Monaco-Inter e nemmeno in casa della Juventus nel weekend. Lo stop dell’attaccante belga verrà rivalutato tra qualche giorno per capire se tornerà in campo con la maglia nerazzurra prima della sosta. Di seguito il video con l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport

