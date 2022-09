VIDEO – Lazio-Verona 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Verona, posticipo pomeridiano della sesta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



LA RISOLVONO GLI ASSI – Lazio-Verona 2-0 nel posticipo pomeridiano della sesta giornata di Serie A. La Lazio ci mette un po’, ma alla fine riesce a ottenere i tre punti. La prima grande occasione è per Toma Basic, con un gran tiro sul quale Lorenzo Montipò si oppone deviando sul palo. Un legno anche per il Verona, da corner devia di controbalzo Thomas Henry e prende la traversa. Nella ripresa entra Luis Alberto, pericoloso con un destro di poco a lato dopo una bella azione manovrata. Ci pensano però gli altri due big di Maurizio Sarri: è il 68′, Sergej Milinkovic-Savic crossa da destra e sul secondo palo Ciro Immobile approfitta della palla sfilata per colpire di testa in rete. Lo stesso Immobile poco dopo si invola uno contro uno, salta un avversario ma calcia addosso a Montipò. Nel quinto minuto di recupero Mattia Zaccagni serve Luis Alberto, doppio tocco per eludere la difesa dell’Hellas e destro rasoterra vincente: è il sigillo sulla vittoria.

Video con gli highlights di Lazio-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.