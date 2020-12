VIDEO – Lazio-Verona 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Adrien Tameze Lazio-Verona

Lazio-Verona, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



IN ZONA EUROPA – Lazio-Verona 2-3 nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Il Verona ottiene un altro trionfo in questo splendido inizio di stagione. Passa all’Olimpico e sale al sesto posto con diciannove punti. Primo problema per la Lazio al 28’, quando Francesco Acerbi alza bandiera bianca per un infortunio. La partita si sblocca proprio al 45′: cross di Marco Davide Faraoni dal fondo, l’altro esterno Federico Dimarco si coordina per il sinistro e il suo diagonale (diretto fuori) finisce in porta grazie alla decisiva deviazione di Manuel Lazzari. Per la Lega Serie A si tratta di autogol di quest’ultimo. Prima ancora del riposo l’Hellas potrebbe pure raddoppiare, ma Mattia Zaccagni liberato solo davanti a José Manuel Reina non riesce a superarlo. La Lazio evita il doppio svantaggio all’intervallo e pareggia al 56’: Felipe Caicedo, stavolta titolare e non uomo della provvidenza all’ultimo, si gira appena dentro l’area e con un gran sinistro infila la porta scaligera. Non basta: al 67’ orrore di Stefan Radu che sbaglia il retropassaggio, Adrien Tameze si infila, salta il portiere e segna a porta vuota. Finale con la Lazio ovviamente protesa in avanti, con diverse occasioni per pareggiare. Faraoni si sostituisce al suo portiere e mura in scivolata Mohamed Fares, un minuto dopo invece ottimo Marco Silvestri su colpo di testa di Sergej Milinkovic-Savic. Al 95’ Silvestri, non in ottime condizioni fisiche, riesce a opporsi in qualche modo su tiro deviato di Andreas Pereira. Ma di tempo non ce n’è più. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.