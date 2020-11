VIDEO – Lazio-Udinese 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Photo 197983124

Lazio-Udinese, anticipo mattutino della nona giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



GRANDE TRIONFO – Lazio-Udinese 1-3 nell’anticipo mattutino della nona giornata di Serie A. L’Udinese riporta sulla terra la Lazio, reduce dalle ottime prestazioni in Champions League, e dà continuità alla vittoria sul Genoa. Diciotto minuti servono ai bianconeri friulani per sbloccare il risultato: bell’inserimento di Roberto Pereyra e tocco arretrato al limite per Tolgay Arslan, che con un rasoterra leggermente deviato firma lo 0-1. Vantaggio legittimato, con Samir che addirittura colpisce la traversa in acrobazia a seguito di un calcio d’angolo. A dieci secondi dalla fine del terzo minuto di recupero del primo tempo contropiede ospite, palla centrale a Ignacio Pussetto che controlla bene e piazza un rigore in movimento, mandando le squadre al riposo sullo 0-2. Non cambia la situazione nella ripresa: al 71′ Francesco Acerbi respinge corto di testa, Fernando Forestieri raccoglie e infila sul primo palo Thomas Strakosha. L’italo-argentino non segnava in Serie A dal gennaio del 2008 (Siena-Inter). La Lazio, su errore in retropassaggio, ottiene un rigore al 74′ per fallo di Juan Musso su Ciro Immobile che il centravanti trasforma. È però troppo tardi, stavolta niente ennesima rimonta biancoceleste. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.