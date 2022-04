VIDEO – Lazio-Torino 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Torino, posticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



ANCORA ALL’ULTIMO – Lazio-Torino 1-1 nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A. Come successo già un mese fa contro l’Inter, ma anche in diverse altre situazioni, il Torino crolla allo scadere. Prima grande occasione con un corner da destra di Ricardo Rodriguez per il colpo di testa di Gleison Bremer sul palo, dalla ribatutta incorna Samuele Ricci e si oppone Thomas Strakosha. Su un traversone liscia Andrea Belotti, dietro di lui c’è Mergim Vojvoda che calcia sull’esterno della rete. Meglio i granata nel primo tempo, ma senza segnare. Dopo l’intervallo altra opportunità, con Felipe Anderson che salva di testa sulla linea a Strakosha battuto su Armando Izzo. Al 56′ però nessuno può impedire al Torino un inevitabile vantaggio, da angolo segna a centro area di testa Pietro Pellegri. È il suo primo gol dal ritorno in Italia, aveva sostituito l’infortunato Belotti all’intervallo. La Lazio a testa bassa si porta in avanti per evitare la sconfitta, ci riesce al 92′ con un cross da destra di Sergej Milinkovic-Savic sul secondo palo perfetto per l’incornata di Ciro Immobile. Prima del fischio finale Danilo Cataldi prova il tiro da fuori su palla respinta: fuori di pochissimo, 2-1 sfiorato.

Video con gli highlights di Lazio-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.