VIDEO – Lazio-Spezia 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Spezia, match della ventinovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



IL SOLITO FINALE – Lazio-Spezia 2-1 nella ventinovesima giornata di Serie A. Ancora una volta è Felipe Caicedo a risolvere allo scadere per la Lazio, che sorpassa la Roma e si candida per la zona Europa. Dopo un primo tempo spento Joaquin Correa si divora l’1-0, calciando addosso a Jeroen Zoet con Francesco Acerbi solo a centro area. L’argentino però si riscatta al 56′, servendo a Manuel Lazzari l’assist del vantaggio. Daniele Verde, scuola Roma già a segno ai giallorossi in entrambe le partite stagionali all’Olimpico, fa incredibilmente tre su tre al 73′ e con una prodezza: strepitosa rovesciata su cross di Emmanuel Gyasi, 1-1. Nel finale però, su un corner, Riccardo Marchizza colpisce col braccio sinistro mentre era girato dall’altra parte, senza poter vedere. L’arbitro Antonio Giua, richiamato dal VAR, dà un rigore molto discusso che Caicedo trasforma all’88’. Recupero acceso: un fallo di Kevin Agudelo su Lazzari fa scattare una rissa con quest’ultimo che colpisce il colombiano, prendendosi il rosso diretto. E poco dopo Correa, già ammonito, becca il secondo giallo lasciando la Lazio in nove per qualche secondo. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.