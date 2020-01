VIDEO – Lazio-Sampdoria 5-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Sampdoria, anticipo della ventesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 5-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



UNDICESIMA DI FILA – Lazio-Sampdoria 5-1 nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A. La Lazio è un rullo compressore. Distrugge la Sampdoria e continua a mettere pressione a Juventus e Inter, sempre più vicine e (per ora) con lo stesso numero di partite. Al 7′ già il vantaggio, su tiro di Ciro Immobile respinge Emil Audero ma Felipe Caicedo anticipa il disattento Omar Colley e mette in rete. Passano dieci minuti e Nicola Murru colpisce di mano, è calcio di rigore e trasforma ovviamente Immobile. Al 20′ il capocannoniere del campionato ha già fatto ventidue, in diciannove partite, raccogliendo un lancio di Francesco Acerbi e saltando Audero per mettere dentro a porta vuota. Al 54′ il poker di Bastos, appena entrato per Stefan Radu acciaccato, con un tiro di piatto a seguito di un assist di Lucas Leiva. Simone Inzaghi fa cambi in vista del derby della prossima settimana, ma c’è il tempo per la tripletta di Immobile sul secondo rigore del pomeriggio, un tocco di mano del disastroso Colley assegnato dall’arbitro col VAR. Cinque minuti dopo, al 70′, il punto della bandiera di Karol Linetty su tiro di Manolo Gabbiadini respinto da Thomas Strakosha. Per i blucerchiati espulso Julian Chabot al 74′ per fallo con chiara occasione da gol su Bobby Adekanye lanciato a rete. Lazio in piena lotta per il titolo, per la Sampdoria è un tracollo. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.