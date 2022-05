VIDEO – Lazio-Sampdoria 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Sampdoria, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



LUIS ALBERTO SHOW – Lazio-Sampdoria 2-0 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. La Lazio avvicina sempre più la qualificazione in Europa League, con la seconda vittoria di fila. Luis Alberto, migliore in campo per distacco, dopo tre minuti e mezzo impegna subito Emil Audero calciando in porta da angolo: palla alzata sopra la traversa. Poi emerge la Sampdoria, vicina al gol con un tiro alto di Morten Thorsby e uno di Tomas Rincon parato da Thomas Strakosha. Lo 0-0 regge fino al 41′, poi su punizione dalla destra il cross di Luis Alberto pesca nell’area piccola il solissimo Patric che segna di testa. Per lo spagnolo è il primo gol in Serie A alla presenza numero centoventitré. Al 59′ il capolavoro di Luis Alberto: servito in area da Manuel Lazzari dribbla Audero di suola e segna sotto le gambe di Alex Ferrari. Gol favoloso dello spagnolo. Per la Sampdoria, non ancora salva, allo scadere la possibilità di riaprire il discorso ma su cross dalla destra Fabio Quagliarella (solissimo) spedisce sul palo.

Video con gli highlights di Lazio-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.