VIDEO – Lazio-Sampdoria 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Sampdoria, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



PRODEZZA ALLA FINE – Lazio-Sampdoria 1-0 nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. La Lazio supera il grande ex Dejan Stankovic e sale al quarto posto in attesa della Roma oggi. La Sampdoria regge ottanta minuti, ma poi i blucerchiati tornano di nuovo a casa senza punti. Nel primo tempo occasione per Ciro Immobile, che da due passi non riesce a deviare verso la porta. Al 41’ tiro di Felipe Anderson respinto corto da Emil Audero, da posizione defilata Pedro colpisce il palo e poi Immobile manda sul fondo. Nella ripresa la Sampdoria sembra crescere inizialmente, ma poi è la Lazio a riprendere il predominio del gioco. All’ora di gioco altra palla gol per Immobile, serata imprecisa la sua, ma apre troppo il destro e manda a lato. Poco dopo gran palla di Sergej Milinkovic-Savic per Adam Marusic che solo davanti alla porta conclude sul fondo sprecando l’1-0. Il gol è solo rinviato all’80’, su palla crossata da destra che rimane al limite dell’area si fionda Luis Alberto e con un gran destro non lascia scampo ad Audero all’angolino. Per la Lazio la corsa Champions League è vivissima.

Video con gli highlights di Lazio-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.