VIDEO – Lazio-Salernitana 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Salernitana, posticipo pomeridiano della dodicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



TONFO INTERNO – Lazio-Salernitana 1-3 nel posticipo pomeridiano della dodicesima giornata di Serie A. La Lazio naufraga a una settimana dal derby e non tiene il passo dell’Atalanta mancando così il secondo posto. Al 37′ diagonale col destro di Pedro, palla che scheggia il palo e va sul fondo. Passano quattro minuti e un filtrante geniale di Luis Alberto pesca Mattia Zaccagni sul centro-sinistra, conclusione sotto le gambe di Luigi Sepe e splendida azione per l’1-0. Un minuto da inizio ripresa e Matias Vecino potrebbe raddoppiare, tira addosso a Sepe su sponda di Felipe Anderson. È la svolta della partita, perché al 51′ la Salernitana pareggia col grande ex: favoloso pallonetto di Antonio Candreva a scavalcare Ivan Provedel. Da lì la Lazio esce dal campo, al 68′ ancora Candreva crossa, palla deviata e Federico Fazio col destro fa 1-2 sul secondo palo. Gol con molto clima derby visto il suo passato romanista. Vecino ha ancora una palla clamorosa per andare a segno, la manca in maniera drammatica non sfruttando un rimpallo. Sergej Milinkovic-Savic, risparmiato perché diffidato, poco dopo essere entrato in campo tocca Dylan Bronn: per l’arbitro è cartellino giallo, pesantissimo quanto discusso. In contropiede la Salernitana sfrutta le amnesie della Lazio e trova il tris, con cross basso di Domagoj Bradaric e scivolata vincente di Boulaye Dia.

Video con gli highlights di Lazio-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.