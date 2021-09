VIDEO – Lazio-Roma 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Roma, posticipo pomeridiano della sesta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



IL RILANCIO NEL DERBY – Lazio-Roma 3-2 nel posticipo della sesta giornata di Serie A. La Lazio torna a vincere dopo un mese e Maurizio Sarri ottiene la sua consacrazione proprio nella partita più sentita. Un gran cross di Felipe Anderson al 10′ pesca perfettamente Sergej Milinkovic-Savic, che di testa supera Rui Patricio prima di essere abbattuto dal portiere. Chiede un rigore Nicolò Zaniolo per contrasto con Elseid Hysaj, l’azione prosegue e in contropiede Ciro Immobile serve Pedro, che dal limite fa 2-0 al 19′ e gol dell’ex. Grandi proteste della Roma (e di José Mourinho nel dopogara), ma il VAR non interviene. I giallorossi si rilanciano sui calci d’angolo: Zaniolo prende il palo da due passi su di uno, Roger Ibanez accorcia al 41′. La Lazio ha però una marcia in più, ancora in contropiede al 63′ Immobile va in campo aperto, porta su di sé tutta la difesa avversaria e serve un facile assist a Felipe Anderson per il tris. Poco dopo rigore per la Roma, per un presunto fallo di Jean-Daniel Akpa Akpro su Zaniolo. Trasforma Jordan Veretout al 69′, finale rovente. Ma è José Manuel Reina a salvare il pari su tiro di Zaniolo: tre punti biancocelesti.

Video con gli highlights di Lazio-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.