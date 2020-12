VIDEO – Lazio-Napoli 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Napoli, posticipo della tredicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



IL RILANCIO – Lazio-Napoli 2-0 nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. La Lazio risorge al termine di una settimana molto complicata e si risolleva in classifica. Molto più determinati i biancocelesti, che passano dopo appena nove minuti con una splendida elevazione di Ciro Immobile, perfetto nello stacco di testa su cross di Adam Marusic. Il Napoli, già privo di tutto l’attacco titolare, perde anche Kalidou Koulibaly per un infortunio: lascia il campo nell’intervallo. Al 56′ palla persa, rapido scarico per Luis Alberto e bella conclusione dello spagnolo nel palo lontano, che vale il raddoppio. Tutto facile per la Lazio, favorita anche da un’indecisione del Napoli. Per gli azzurri è serata nerissima: Hirving Lozano subisce un duro colpo alla caviglia e lascia pure lui anzitempo la sfida per infortunio. La squadra di Gennaro Gattuso conosce così la seconda sconfitta in quattro giorni, dopo quella con l’Inter. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.