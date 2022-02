VIDEO – Lazio-Napoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Napoli, posticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



AGGANCIO ALL’ULTIMO – Lazio-Napoli 1-2 nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Il Napoli pensava di aver perso la vetta allo scadere, invece sull’azione conclusiva della partita aggancia il Milan al primo posto. Contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri gli azzurri soffrono: Luis Alberto fallisce l’1-0 al termine di una bella azione palla a terra. Lo spagnolo, a inizio ripresa, è anticipato da Kalidou Koulibaly quando stava per ribattere in rete un tiro di Felipe Anderson respinto da David Ospina. Luciano Spalletti toglie lo spento Piotr Zielinski, entra Eljif Elmas che al 62′ serve Lorenzo Insigne per il tiro dal limite che vale il vantaggio. Il capitano farebbe 0-2 poco dopo, ma è in fuorigioco al momento del tiro di Victor Osimhen parato e il VAR annulla. Pedro sfiora il pareggio, con un gran tiro al volo sul quale Ospina fa un prodigio. Ma a due minuti dal 90′ lo spagnolo si avventa su una punizione respinta, sinistro al volo spettacolare e il portiere avversario può solo toccare. Pareggio? Solo fino al 94′, quando la Lazio si fa sorprendere e Insigne serve Fabian Ruiz per il mancino a effetto che vale l’1-2 e fa esplodere di gioia il Napoli. È primo posto a pari punti col Milan, avversario domenica prossima, a +2 sull’Inter che ha una partita in meno.

Video con gli highlights di Lazio-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.