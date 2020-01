VIDEO – Lazio-Napoli 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Napoli, anticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



DIECI DA RECORD – Lazio-Napoli 1-0 nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. La Lazio arriva il quarto d’ora finale e diventa la squadra più inarrestabile del campionato. Ancora una vittoria allo scadere, ancora un KO per il Napoli frutto dei propri orrori allucinanti. Primo tempo equilibrato con poche occasioni, anche se a un certo punto rischia Fabian Ruiz sbagliando in piena area. Nella ripresa prova ad accendersi la Lazio, ma è Piotr Zielinski a far correre un brivido all’Olimpico con un destro a giro sul palo, senza che Arkadiusz Milik possa arrivare sul rimpallo. Si arriva col risultato in bilico sino alla fine, e quando succede così la Lazio poi colpisce. Avviene all’81’, con un banale retropassaggio per David Ospina che controlla male, tiene troppo il pallone e si fa attaccare da Ciro Immobile, che glielo borseggia e calcia col destro trovando la deviazione di Giovanni Di Lorenzo, che nel tentativo di spazzare mette dentro. Ventesimo gol del capocannoniere della Serie A. Il Napoli ha pochissimo tempo per rimediare, ma ha un’occasione grossa al 93’ con colpo di testa di Fernando Llorente salvato da Senad Lulic. Per la Lazio è la decima vittoria consecutiva, record assoluto del club, gli azzurri si allontanano sempre più dall’Europa. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.