VIDEO – Lazio-Milan 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Milan, posticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



KO TECNICO – Lazio-Milan 4-0 nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie A. C’è anche la Lazio per un posto in Champions League. I biancocelesti schiantano il Milan, che riceve un’altra sonora sveglia dopo quella di mercoledì scorso in Supercoppa Italiana contro l’Inter, agganciano proprio i nerazzurri e la Roma al terzo posto andando a -1 dai rossoneri. Quattro minuti e il punteggio è già aperto, con Mattia Zaccagni che va nelle praterie a sinistra e tocca al centro dove Sergej Milinkovic-Savic sfrutta diversi veli per segnare a rimorchio. A metà primo tempo infortunio muscolare per Fikayo Tomori: dentro Simon Kjaer. I rossoneri non si riprendono e al 38′ incassano il raddoppio, con gran palla di Pedro nello spazio per Adam Marusic che colpisce il palo ma Zaccagni segna il tap-in. Il Milan non riesce a riprendersi e concede un rigore alla Lazio, con Pedro travolto da Pierre Kalulu a centro area. Luis Alberto trasforma sotto la traversa, 3-0 al 67′. Otto minuti dopo proprio lo spagnolo manda in porta Felipe Anderson, che chiude il poker contro l’ex Stefano Pioli. Nel finale si fa male anche Davide Calabria.

Video con gli highlights di Lazio-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.