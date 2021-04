VIDEO – Lazio-Milan 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Milan, posticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



FUORI DALLE TOP-4 – Lazio-Milan 3-0 nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A. C’è anche la Lazio nella corsa per le prime quattro, con una prova di forza che manda il Milan quinto per peggior differenza reti. L’inizio dei rossoneri è illusorio, con una chance per Hakan Çalhanoglu, perché nemmeno due minuti e sono sotto: palla persa da Ismael Bennacer, uno dei peggiori in campo, assist di Ciro Immobile per Joaquin Correa che salta Gianluigi Donnarumma e mette in rete. Immobile ha subito la chance per il raddoppio, ma Donnarumma sventa la sua conclusione. È da subito un tiro al bersaglio, il Milan per venti minuti raramente vede il pallone. Al 44’ Correa manda Manuel Lazzari in campo aperto per il 2-0: l’assistente dà gol, il VAR certifica un minimo fuorigioco e annulla. Al 51’ il raddoppio diventa realtà, con Correa che va via a Fikayo Tomori e col destro batte Donnarumma sul suo palo. Il Milan protesta forte, per un intervento di Lucas Leiva su Çalhanoglu che avvia l’azione: Daniele Orsato fa ampi cenni che è tutto buono, poi dopo aver detto di riprendere il gioco va al VAR ma convalida lo stesso. I rossoneri escono dal campo, per la Lazio ci sono tante opportunità per dilagare. A dieci minuti dal termine la migliore chance è per Immobile, con uno splendido pallonetto sul palo e Andreas Pereira che liscia la ribattuta. Immobile si riscatta all’87’, col destro secco che stavolta entra dopo aver sbattuto sul legno: 3-0. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.