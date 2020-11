VIDEO – Lazio-Juventus 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

© Marco Canoniero

Lazio-Juventus, anticipo mattutino della settima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



ANCORA ALL’ULTIMO – Lazio-Juventus 1-1 nell’anticipo mattutino della settima giornata di Serie A. Per l’ennesima volta la Lazio ottiene punti ben oltre il 90′, stavolta a recupero scaduto, e con un gol di Felipe Caicedo. La Juventus passa in vantaggio al quarto d’ora, con cross basso di Juan Guillermo Cuadrado messo in rete da Cristiano Ronaldo, lasciato colpevolmente libero nell’area piccola. Il portoghese, in chiusura di primo tempo, colpisce anche un incrocio dei pali e si fa parare una punizione dal limite da Pepe Reina. La Juventus però non chiude la partita, e proprio Cristiano Ronaldo esce per un problema fisico al 76′. Al suo posto Paulo Dybala, che ha un subentro disastroso. L’argentino, a venti secondi dalla fine dei quattro minuti di recupero, anziché tenere palla se la trascina in fallo laterale, dando un’ultima chance alla Lazio. Adam Marusic batte la rimessa verso Joaquin Correa, che passa in mezzo a tre e scarica su Caicedo, bravissimo a girarsi e battere nel palo lontano. E ora i bianconeri attendono l’esito del ricorso del Napoli sulla sconfitta per 3-0 a tavolino. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.