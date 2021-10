VIDEO – Lazio-Inter, l’ultimo precedente: Lautaro Martinez non basta

In attesa di Lazio-Inter di domani, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre allo Stadio Olimpico di Roma, terminato con il punteggio di 1-1 con gol di Lautaro Martinez.

ULTIMO PRECEDENTE – Il 4 ottobre 2020 allo Stadio Olimpico va in scena Lazio-Inter, l’ultimo precedente giocato a Roma dalle due squadre. Un pareggio segnato da un gol per tempo. A passare in vantaggio sono proprio i nerazzurri, grazie a una rete firmata da Lautaro Martinez su assist di Ivan Perisic. La squadra dell’allora tecnico Antonio Conte spreca a più riprese il gol del raddoppio e al 55′ arriva il pari dei biancocelesti con uno stacco imperioso di Sergej Milinkovic-Savic. Al 70′ la Lazio resta in 10 dopo l’espulsione comminata a Ciro Immobile per una reazione su Arturo Vidal, ma la parità numerica è ripristinata nel finale con l’espulsione – per motivi simili – di Stefano Sensi. Un palo di Marcelo Brozovic in extremis impedisce poi ai nerazzurri di uscire dalla sfida con i tre punti.

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – grazie al canale YouTube ufficiale della Serie A – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera alle 18.00.