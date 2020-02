VIDEO – Lazio-Inter 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Lazio-Inter, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



SUPERATI… – Lazio-Inter 2-1 nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. La Lazio può davvero vincere il campionato. Questa è la sentenza che esce dall’Olimpico, dove i biancocelesti non solo ribaltano l’Inter ma la superano in classifica. In avvio Sergej Milinkovic-Savic prende un’incredibile traversa, poi al 44’ i nerazzurri passano per primi: gran contropiede avviato e chiuso da Ashley Young, che apre su Antonio Candreva e poi va a prendere la respinta (rivedibile) di Thomas Strakosha sul tiro del numero 87, colpendo di controbalzo e mandando il pallone all’incrocio. La Lazio che riemerge dagli spogliatoi è però tutt’altra cosa, anche perché ottiene subito il quattordicesimo rigore stagionale. È un fallo del fischiatissimo ex Stefan de Vrij (discutibile) su Ciro Immobile, dopo un’oscenità difensiva dell’Inter, e lo stesso capocannoniere spiazza Daniele Padelli. Il sorpasso arriva al 69’, con un corner che passa e prende Adam Marusic che controlla e tira trovando il salvataggio di Marcelo Brozovic sulla linea, ma la difesa dell’Inter non rinvia e ne approfitta Milinkovic-Savic, che si gira e di sinistro mette in rete. Pochi spunti nerazzurri per pareggiare nel finale, anzi Padelli evita il 3-1 su Immobile che aveva lasciato sul posto due avversari. La Lazio è sempre più in alto. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.